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India: ministro istruzione indiano lascia dopo proteste

Keystone-SDA

Il ministro dell'Istruzione Dharmendra Pradhan si è dimesso, dopo settimane di proteste a New Delhi del movimento giovanile "Cockroach Janta Party" ("Partito popolare delle blatte"). Lo riporta Hindustan Times.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Quest’ultimo chiedeva le sue dimissioni dopo una presunta fuga di informazioni sulle domande del test di ingresso alla facoltà di Medicina svoltosi a maggio e poi per questo annullato e ripetuto successivamente.

La mossa rappresenta la prima importante concessione da parte del governo di Narendra Modi dopo settimane di manifestazioni, sit-in e scioperi della fame in tutto il Paese, promossi dal movimento, per chiedere le dimissioni di Dharmendra Pradhan.

Le manifestazioni sono diventate uno dei segni più evidenti di dissenso pubblico contro il governo Modi negli ultimi anni, con migliaia di persone tornate in piazza anche dopo che la polizia ha usato gas lacrimogeni e manganelli questa settimana per disperdere i manifestanti che cercavano di raggiungere il Parlamento.

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