India: salgono a 19 i morti in esplosione in centrale elettrica

Keystone-SDA

Il bilancio delle vittime dell'esplosione di ieri in una centrale elettrica del distretto di Sakti, nello Stato indiano del Chhattisgarh, "è salito a 19, mentre 17 persone sono attualmente ricoverate in vari ospedali": lo ha detto all'AFP il capo della polizia locale.

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(Keystone-ATS) L’esplosione sarebbe avvenuta in seguito alla rottura di una conduttura, che avrebbe riversato vapore surriscaldato sulle persone che stavano pranzando, sostiene una fonte del quotidiano “Indian Express”.