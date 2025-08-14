The Swiss voice in the world since 1935
India: saliti a 56 i morti per le frane nel Kashmir

Keystone-SDA

Sale ad almeno 56 morti il bilancio delle vittime delle frane di fango provocate dalle piogge torrenziali che hanno colpito oggi un villaggio himalayano nel Kashmir amministrato dall'India. Lo ha riferito un funzionario locale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Si tratta del secondo grave disastro causato dalle inondazioni in India ad agosto. “La notizia è tragica”, ha dichiarato il primo ministro del Kashmir, Omar Abdullah, in un comunicato, riferendosi alla “bomba d’acqua” che ha colpito il distretto di Kishtwar.

“Cinquantasei corpi sono stati recuperati”, ha precisato Mohammad Irshad, un alto funzionario addetto alla gestione delle catastrofi. Circa 80 persone risultano ancora disperse e 300 sono state soccorse, tra cui “50 feriti gravi”, tutti trasportati negli ospedali vicini, ha aggiunto.

