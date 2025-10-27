The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
India ha ripreso collegamenti aerei diretti con Cina

Con il primo volo diretto da Kolkata a Guangzhou, India e Cina hanno ripreso ieri i collegamenti aerei dopo cinque anni di sospensione.

(Keystone-ATS) Il passaggio è particolarmente rilevante sia per gli scambi bilaterali tra i due paesi, sia come ulteriore passo in avanti nel cauto riavvio delle relazioni tra India e Cina.

Il volo è stato operato dalla IndiGo, la più grande compagnia area privata indiana, che da oggi collegherà direttamente le due città una volta al giorno.

Poco prima del decollo, i 180 passeggeri e l’equipaggio hanno assistito all’accensione di una lampada votiva: un ufficiale dell’Airports Authority of India, presente alla cerimonia, ha detto che in questo modo si è voluto celebrare la rinnovata collaborazione e amicizia tra i due paesi.

