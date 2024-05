India parteciperà a conferenza sulla pace in Ucraina al Bürgenstock

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) L’India parteciperà alla conferenza di alto livello dedicata alla pace in Ucraina che si terrà al Bürgenstock (NW) a metà giugno.

Si tratta di “un’ottima notizia”, ha indicato oggi sulla rete sociale X Nicolas Bideau, responsabile della comunicazione al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), riportando informazioni fornite dai media del subcontinente.

Nuova Delhi parteciperà all’iniziativa in terra nidvaldese e al vertice del G7, che si terrà poco prima in Italia, per “far sentire la voce del sud globale”, ha dichiarato il primo ministro indiano Narendra Modi ai media.

Alla domanda se presenzierà personalmente a questi due eventi, Modi ha risposto che “il livello di partecipazione dipenderà dal calendario, dalla logistica e dagli impegni paralleli”.

La settimana scorsa il DFAE aveva comunicato a Keystone-ATS che la Confederazione aveva ricevuto oltre 60 conferme di partecipazione a livello di capi di Stato e di governo. Di questi, metà provengono dall’Europa, l’altra metà dal resto del mondo.

Parlando alla radiotelevisione pubblica romanda RTS, Bideau aveva spiegato che l’obiettivo non è solo quello di attirare il maggior numero possibile di partecipanti, ma anche di garantire una certa diversità. “I grandi paesi europei sono presenti, ma vorremmo anche avere il maggior numero possibile di paesi del sud”, in uno spirito di apertura, aveva affermato.