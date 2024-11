Indicatore PostFinance, svizzeri spendono di più

Keystone-SDA

È continuato anche il mese scorso il recente trend che vede gli svizzeri spendere un po' di più. Lo rivela l'indicatore dei consumi calcolato da PostFinance sulla base dei pagamenti con carta dei suoi clienti, salito dello 0,5% rispetto a ottobre 2023.

1 minuto

(Keystone-ATS) Si tratta dello stesso tasso di crescita registrato in settembre, mentre in agosto (-0,1%) e soprattuto luglio (-2,4%) si erano osservate contrazioni. Quest’ultimo aumento riflette un significativo miglioramento dello stato d’animo dei consumatori se paragonato con la situazione di dodici mesi fa, commenta la filiale della Posta in una nota divulgata oggi.

I consumatori appaiono dunque più fiduciosi, ma permane un certo grado di cautela. Ciò è evidente ad esempio nella spesa per i beni quotidiani (soprattutto per quel che concerne libri, giornali e articoli per animali domestici), nonché nel settore bellezza e benessere.

Ogni mese, PostFinance analizza in forma anonima le operazioni di pagamento dei suoi 2,5 milioni di clienti. L’indicatore di consumo così calcolato mostra la variazione della spesa dei consumatori su base annua, aggiustata per tenere conto degli effetti dei differenti giorni di vendita e festivi.