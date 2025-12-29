Indonesia, 16 morti nell’incendio di una casa di riposo

Keystone-SDA

Sedici persone sono morte e tre sono rimaste ferite nell'incendio di una casa di riposo a Manado, sull'isola indonesiana di Sulawesi. Lo ha riferito oggi all'Afp un responsabile dei soccorsi, Jimmy Rotinsulu.

(Keystone-ATS) Molti corpi delle vittime sono stati trovati all’interno delle loro stanze, ha detto il soccorritore, aggiungendo che molti degli anziani residenti stavano probabilmente riposando nelle loro stanze domenica sera, quando è scoppiato l’incendio.

Le autorità sono riuscite a evacuare 12 persone, tutte illese, e a trasferirle in un ospedale locale, ha aggiunto. Le immagini trasmesse dall’emittente locale Metro TV hanno mostrato le fiamme che avvolgevano la casa di riposo, mentre la popolazione locale aiutava a evacuare un anziano.