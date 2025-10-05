The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Indonesia, crollo della scuola, 45 morti

Keystone-SDA

A una settimana dal crollo della scuola islamica di Sidoarjo, in Indonesia, è salito a 45 morti il bilancio delle vittime mentre continuano le operazioni di soccorso per individuare altri dispersi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Una parte dell’edificio aveva ceduto all’improvviso lunedì scorso, durante le preghiere pomeridiane degli studenti, tutti ragazzini tra i 12 e i 17 anni.

I soccorritori hanno estratto dalle macerie, oltre ai cadavei, 104 persone ancora in vita mentre i dispersi sono almeno 26, secondo quanto ha riferito il direttore dell’Agenzia nazionale di ricerca e soccorso.

Gli investigatori stanno esaminando le cause del crollo ma, secondo gli esperti, i primi indizi suggeriscono che la costruzione non fosse conforme alle regole.

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

