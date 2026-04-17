Indonesia: si schianta elicottero sull’isola del Borneo, 8 morti
Otto persone sono morte nello schianto di un elicottero in una fitta foresta sull'isola del Borneo: lo afferma il ministero dei Trasporti indonesiano.
(Keystone-ATS) Stando alle prime ricostruzioni delle autorità, il cui il velivolo ha perso i contatti con il controllo del traffico aereo ieri mattina circa cinque minuti dopo il decollo nella provincia del Kalimantan Occidentale.
Il capo dell’agenzia locale di soccorso ha detto all’agenzia francese AFP che le vittime della tragedia sono state trovate ieri sera in una fitta area boschiva con pendii scoscesi.