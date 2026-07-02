Inflazione in Svizzera allo 0,5% in giugno

Keystone-SDA

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L'inflazione in Svizzera rimane più o meno stabile: il rincaro su base annua si è attestato allo 0,5% in giugno, dopo lo 0,6% di maggio e aprile, lo 0,3% di marzo e lo 0,1% nei primi tre mesi dell'anno.

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(Keystone-ATS) Gli economisti si aspettavano un andamento di questo tipo: le stime degli esperti intervistati dall’agenzia Awp prevedevano un’inflazione annua compresa tra lo 0,4 e lo 0,5%.

Stando ai dati pubblicati oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST), in giugno l’indice dei prezzi al consumo è rimasto invariato rispetto al mese precedente, attestandosi a 101,3 punti. La stabilità dei prezzi, viene sottolineato, è il risultato di tendenze opposte che si son compensate a vicenda.

I prezzi degli ortaggi e delle verdure a stelo sono aumentati, così come quelli nel settore alberghiero e paralberghiero. Anche il noleggio auto e il car sharing sono diventati più costosi. Sono invece diminuiti i prezzi del trasporto aereo, di olio da riscaldamento e diesel.

Lo zoccolo dell’inflazione – che nella definizione dell’UST è il rincaro totale senza quello concernente prodotti freschi e stagionali, energia e carburanti – mostra una stabilità rispetto al mese precedente (0,0%) e una variazione del +0,3% su base annua.