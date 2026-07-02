The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Inflazione in Svizzera allo 0,5% in giugno

Keystone-SDA

L'inflazione in Svizzera rimane più o meno stabile: il rincaro su base annua si è attestato allo 0,5% in giugno, dopo lo 0,6% di maggio e aprile, lo 0,3% di marzo e lo 0,1% nei primi tre mesi dell'anno.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Gli economisti si aspettavano un andamento di questo tipo: le stime degli esperti intervistati dall’agenzia Awp prevedevano un’inflazione annua compresa tra lo 0,4 e lo 0,5%.

Stando ai dati pubblicati oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST), in giugno l’indice dei prezzi al consumo è rimasto invariato rispetto al mese precedente, attestandosi a 101,3 punti. La stabilità dei prezzi, viene sottolineato, è il risultato di tendenze opposte che si son compensate a vicenda.

I prezzi degli ortaggi e delle verdure a stelo sono aumentati, così come quelli nel settore alberghiero e paralberghiero. Anche il noleggio auto e il car sharing sono diventati più costosi. Sono invece diminuiti i prezzi del trasporto aereo, di olio da riscaldamento e diesel.

Lo zoccolo dell’inflazione – che nella definizione dell’UST è il rincaro totale senza quello concernente prodotti freschi e stagionali, energia e carburanti – mostra una stabilità rispetto al mese precedente (0,0%) e una variazione del +0,3% su base annua.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR