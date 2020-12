Influenza: numero record di vaccini a disposizione

A livello locale, a causa dell'elevata domanda in Svizzera e in tutta Europa, potrebbero verificarsi temporaneamente carenze nella disponibilità di vaccini antinfluenzali. KEYSTONE/DPA/MARCUS BRANDT sda-ats

05 dicembre 2020

(Keystone-ATS)

Quest'anno la Svizzera dispone di un numero record di dosi di vaccino contro l'influenza stagionale. Secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), la domanda è nettamente superiore a quella degli anni precedenti.

Il virus dell'influenza non è attualmente in circolazione in Svizzera. Di solito appare a gennaio. Tuttavia, le persone che desiderano essere vaccinate devono farlo prima che inizi l'ondata di contagi.

Cifre esatte sulla domanda attuale in Svizzera non sono disponibili, riferisce l'UFSP all'agenzia Keystone-ATS. La Confederazione però ha notato una forte richiesta e ha quindi concordato con i produttori la fornitura di diverse centinaia di migliaia di dosi supplementari di vaccino. In totale ne sono state ordinate 1,95 milioni, contro 1,18 milioni lo scorso anno e 1,13 milioni nel 2018.

Possibili carenze locali, come in Ticino

Quest'anno le dosi saranno scaglionate e distribuite su un periodo di tempo più lungo. Potrebbero verificarsi temporaneamente carenze a livello locale a causa dell'elevata domanda in Svizzera e in tutta Europa, mette in guardia l'UFSP. Già prima della fine di ottobre, ad esempio, un primo lotto di dosi di vaccino in Ticino era stato esaurito.

L'UFSP indica inoltre che a livello internazionale sono stati osservati diversi casi simultanei di influenza e Covid-19. Tuttavia, la loro frequenza non è ancora nota.