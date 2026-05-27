Iniziativa 10 milioni: esito incerto, aumentano contrari, sondaggio
Resta incerto l'esito della votazione sull'iniziativa dell'UDC "No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti! (Iniziativa per la sostenibilità)". Un sondaggio dell'istituto di ricerca YouGov Svizzera pubblicato oggi rileva tuttavia una leggera tendenza al "no".
(Keystone-ATS) Con il 51% degli aventi diritto di voto che si dichiara contrario e il 43% a favore – mentre il 6% si dice ancora indeciso – i risultati rientrano nel margine di errore statistico, puntualizza YouGov in una nota odierna, dopo aver interpellato 2518 persone tra il 18 e il 26 maggio.
Il rapporto di forze è quindi leggermente cambiato rispetto al barometro precedente, effettuato da YouGov a inizio maggio. Il fronte del “no” guadagna cinque punti percentuali, mentre quello dei sostenitori del “sì” arretra leggermente, di due punti.
Il sondaggio non mostra una tendenza chiara neanche per l’altro oggetto sottoposto al popolo il 14 giugno, la modifica della legge sul servizio civile. L’elevata percentuale di indecisi (16%) rende difficile qualsiasi previsione, osserva YouGov. Secondo la sua inchiesta, il 44% degli interpellati respingerebbe il progetto, mentre il 40% si pronuncerebbe a favore.
Anche in questo caso si osserva un leggero aumento del “no” rispetto al primo sondaggio. All’inizio di maggio i due schieramenti erano ancora entrambi al 40%.