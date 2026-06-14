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Iniziativa 10 milioni: Jans, no è segnale di stabilita e apertura

Keystone-SDA

Gli svizzeri hanno mandato un segnale di stabilità, apertura e affidabilità bocciando l'iniziativa dell'UDC "No a una Svizzera da 10 milioni!". Lo ha dichiarato il consigliere federale Beat Jans, soddisfatto del risultato scaturito dalle urne.

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(Keystone-ATS) Gli elettori hanno voluto continuare a costruire la via bilaterale con l’Ue e mantenere la nostra tradizione umanitaria, ha aggiunto il basilese, presentatosi davanti ai media per commentare la giornata odierna. Si tratta anche di un’indicazione importante in vista delle prossime discussioni sui bilaterali III, ha evidenziato Jans.

Il titolare del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) si è inoltre detto contento dell’alta partecipazione, arrivata al termine di mesi di intensa campagna elettorale in cui temi quali ad esempio l’alloggio e la sicurezza hanno alimentato il dibattito. “La democrazia vive e oggi ha vinto”, ha orgogliosamente affermato il consigliere federale.

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