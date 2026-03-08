The Swiss voice in the world since 1935

Iniziativa contante: proiezione, passa solo il controprogetto

L'iniziativa sul denaro contante dovrebbe essere stata respinta, ma è stato per contro accolto il relativo controprogetto, di tenore molto simile.

(Keystone-ATS) È quanto emerge dalla prima proiezione riguardo al voto comunicata poco fa dai canali della radiotelevisione pubblica SRG SSR, sulla base delle indicazioni dell’istituto demoscopico Gfs.bern.

L’iniziativa popolare “Sì a una valuta svizzera indipendente e libera con monete o banconote” viene sostenuta solo dal 45% dei votanti, mentre il controprogetto riceve il consenso del 73% della popolazione.

