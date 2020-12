Iniziativa moratoria e-voting non riuscita

È fallita l'iniziativa per una moratoria sul voto elettronico. KEYSTONE/ALEXANDRA WEY sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 01 dicembre 2020 - 09:27

(Keystone-ATS)

Non ha raccolto abbastanza firme ed è quindi archiviata l'iniziativa popolare per una moratoria sul voto elettronico. La scadenza era lo scorso 23 novembre, ha indicato oggi la Cancelleria federale.

L'Iniziativa popolare federale 'Per una democrazia sicura e affidabile (Moratoria sul voto elettronico)' - questo il nome completo - voleva vietare l'e-voting fino all'esistenza di protezioni contro le manipolazioni pari almeno a quelle esistenti per le urne tradizionali.

La scadenza originale per la raccolta firme era il 12 settembre, ma era stata prolungata a causa del coronavirus. Attualmente, non è presente nessun sistema di voto elettronico in Svizzera. La Posta ha ritirato il suo progetto a causa di falle, mentre Ginevra ha fatto la stessa cosa per ragioni finanziarie.