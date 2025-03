Iniziativa popolare vuole frenare lobby in Parlamento

Keystone-SDA

Una nuova iniziativa popolare vuole frenare la presenza delle lobby nella politica federale.

(Keystone-ATS) Nel mirino ci sono in particolare membri delle Camere federali che hanno legami con gruppi di interesse: questi non dovrebbero più far partecipare a temi che hanno un nesso con gli interessi in questione.

Il testo, intitolato “Per una politica al servizio del Popolo (No al lobbismo)”, è stato pubblicato oggi sul Foglio federale. I fautori sono cittadini domiciliati nel canton Lucerna, che hanno tempo fino al 25 settembre 2026 per raccogliere 100’000 firme.

L’Iniziativa vuole modificare l’articolo 161 della Costituzione federale, per fare in modo che i parlamentare non possano “fare parte di commissioni il cui ambito di competenza presenta un nesso con gli interessi” esistenti. Oltre a questo, dovrebbero ricusarsi quando il dibattito concerne tali tematiche.

La natura e la portata dei legami con gruppi d’interesse, nonché l’onorario o le altre prestazioni valutabili in denaro, devono poi essere dichiarati in un registro.