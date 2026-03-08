Iniziativa SSR: verso la bocciatura secondo Gfs.bern
L'iniziativa popolare "200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)" verrà respinta: è questa la tendenza che emerge dai primi risultati, stando all'istituto demoscopico Gfs.bern, che opera per conto della SSR.
(Keystone-ATS) Gfs.bern parla di un trend negativo quando la percentuale di “no” prevista è superiore al 55%.
Anche i primi risultati intermedi del canton Ginevra confermano questo trend: gli elettori bocciano chiaramente l’iniziativa SSR con il 63,8%. Stessa tendenza nel canton Grigioni, dove i cittadini respingono il testo che chiede di ridurre il canone radiotelevisivo a 200 franchi con il 63,26%. Le proiezioni per Zurigo fornite dalla cancelleria cantonale dicono “no” al 64,6%.