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Iniziativa su uscita all’aperto di animali, esame preliminare

Keystone-SDA

Più uscite all'aperto per gli animali da reddito: una nuova iniziativa popolare intende sancire questo principio nella Costituzione.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) A seguito del fallimento delle trattative con l’Unione svizzera dei contadini (USC), la documentazione è ora all’esame preliminare della Cancelleria federale.

Se l’iniziativa popolare federale per l’uscita regolare all’aperto per tutti gli animali da reddito otterrà il via libera, avrà inizio la fase di raccolta delle firme. È quanto ha comunicato oggi il comitato promotore della proposta.

“Oggi, in Svizzera la maggior parte degli animali da reddito non può accedere all’esterno”, ha scritto la responsabile della campagna Naomi Rey. L’iniziativa intende ora cambiare questa situazione, migliorando così la vita di oltre ottanta milioni di animali impiegati ogni anno nell’agricoltura.

I promotori dell’iniziativa, sostenuti da organizzazioni e fondazioni per la protezione degli animali, hanno scelto la strada dell’iniziativa popolare poiché in precedenza non è stato possibile raggiungere un accordo con l’Unione svizzera dei contadini (USC). Nel suo comunicato, il comitato si è detto comunque pronto a proseguire il dialogo con gli attori del settore.

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