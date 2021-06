Iniziative agrarie: dalle urne esce un doppio rifiuto senza storia

Il doppio no alle iniziative sui pesticidi l'ha spuntata senza troppi patemi d'animo. KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 giugno 2021 - 18:03

(Keystone-ATS)

I pesticidi sintetici potranno continuare a essere usati in Svizzera. Questo l'esito, piuttosto chiaro, della votazione odierna sull'iniziativa popolare che ne chiedeva il bando dalla Confederazione.

Il popolo ha avuto pochi dubbi anche riguardo all'altro testo agrario, quello per acqua potabile pulita e cibo sano, a sua volta rispedito al mittente senza tanti complimenti.

Alla fine, l'iniziativa per acqua potabile pulita e cibo sano è stata bocciata con il 60,7% di no, quella "Per una Svizzera senza pesticidi sintetici" con un tasso fotocopia (60,6%). La partecipazione è stata nei due casi di un soffio sotto il 59%.

Le due iniziative "sorelle" hanno avuto il destino segnato fin dalla prima tendenza divulgata qualche minuto dopo mezzogiorno. Il pathos circa il risultato del doppio scrutinio è quindi durato ben poco e nulla è successo nel pomeriggio per ribaltare un epilogo che si poteva comunque già subodorare dagli ultimi sondaggi.

Al tirar delle somme, gli iniziativisti sono rimasti con un pugno di mosche in mano. Tolto Basilea Città (due sì), tutti i Cantoni hanno infatti bocciato entrambi i testi, spesso in modo inequivocabile. Ginevra e Zurigo sono stati i soli altri ad avere percentuali incerte (53,1%/50,7% acqua potabile, 50,7%/52,1% pesticidi).

Sei Cantoni hanno sfondato per due volte la soglia del 70% di voti contrari. I picchi si sono registrati in Vallese, seguito in ordine sparso da Appenzello Interno, Obvaldo, Nidvaldo, Uri e Svitto.

Per quel che concerne il Ticino, l'iniziativa per acqua potabile e cibo sano è stata bocciata dal 62,0%, quella per vietare i pesticidi sintetici dal 59,8%. Nei Grigioni invece i no nel primo caso sono stati il 62,2% e nel secondo il 61,2%.

L'iniziativa per acqua potabile pulita e cibo sano voleva negare i pagamenti diretti della Confederazione agli agricoltori che usano pesticidi, non rispettano la biodiversità e impiegano antibiotici nell'allevamento. Secondo i promotori inoltre, questi contributi andavano riservati solo a chi nutre il bestiame con foraggio prodotto esclusivamente dalla propria azienda, così da prevenire quantità sproporzionate di letame, nefaste per l'ambiente, derivate da un numero esagerato di animali.

Pur con obiettivi simili, l'iniziativa "Per una Svizzera senza pesticidi sintetici" percorreva una strada diversa. Chiedeva infatti di vietare l'uso di questi prodotti in agricoltura (produzione vegetale, igiene delle stalle, ambito veterinario, pulizia di apparecchi), ma anche per la cura di spazi verdi pubblici come parchi e campi sportivi, nella manutenzione ferroviaria o di altre infrastrutture e nei giardini privati. Il testo aspirava poi a proibire le importazioni di derrate alimentari collegate a tali sostanze.

A far maggiormente breccia nell'elettorato sono stati gli argomenti dei contrari, che bollavano le iniziative come troppo estreme e controindicate per l'agricoltura elvetica. Tra i potenziali pericoli, gli scettici evocavano il calo della produzione nazionale: si sarebbe così dovuto ricorrere a più importazioni, con un conseguente aumento dei prezzi. Senza dimenticare che condizioni più severe significa far lievitare i costi per i contadini, sinonimo di svantaggio competitivo rispetto alla concorrenza estera, lamentavano ancora gli antagonisti del testo.

Secondo i favorevoli, la Svizzera necessita invece di un cambio di rotta nell'agricoltura verso una produzione sostenibile, nella quale non c'è più spazio per sostanze colpevoli di contaminare ambiente, acqua e cibo mettendo a repentaglio vita delle persone, fertilità del suolo e biodiversità. Già oggi tantissimi agricoltori fanno a meno di pesticidi sintetici: rinunciarci rimanendo economicamente redditizi non è dunque utopia, hanno provato a evidenziare negli scorsi mesi i simpatizzanti delle due iniziative.