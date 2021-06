Iniziative agrarie: entrambe affossate, niente maggioranza Cantoni

Il doppio no alle iniziative sui pesticidi l'ha spuntata senza troppi patemi d'animo. KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER sda-ats

Ora è ufficiale: l'iniziativa per acqua potabile pulita e cibo sano e quella "Per una Svizzera senza pesticidi sintetici" sono fallite. Nessuno dei due testi ha infatti ottenuto la maggioranza dei Cantoni, requisito fondamentale per superare lo scoglio delle urne.

L'esito del voto popolare a questo punto diventa inutile. In ogni caso, anche sotto questo aspetto si staglia all'orizzonte una sconfitta senza discussioni per i promotori. Al momento, le due iniziative sono state respinte da tutti i Cantoni che hanno divulgato i risultati finali.

Per quel che concerne il testo che mirava a negare i pagamenti diretti della Confederazione ai contadini che usano pesticidi e impiegano antibiotici nell'allevamento, si va dal 53,1% di no a Ginevra al 78,3% del Vallese.

Anche per quanto riguarda l'iniziativa che mirava a vietare l'utilizzo di pesticidi sintetici in Svizzera, nell'agricoltura ma non solo, Ginevra (50,7%) e Vallese (77,0%) sono alle due estremità, pur se, come detto, il no l'ha spuntata ovunque finora.

L'iniziativa per acqua potabile pulita e cibo sano voleva negare i pagamenti diretti della Confederazione agli agricoltori che usano pesticidi e impiegano antibiotici nell'allevamento. Inoltre, intendeva riservare i contributi solo a chi nutre il bestiame con foraggio prodotto esclusivamente dalla propria azienda.

L'iniziativa "Per una Svizzera senza pesticidi sintetici" chiedeva invece di vietare l'uso di questi prodotti: nell'agricoltura, ma anche nella cura di spazi verdi pubblici come parchi e campi sportivi, nella manutenzione ferroviaria o di altre infrastrutture e nei giardini privati.