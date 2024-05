Interessi sui conti risparmio? Stanno già ricominciando a scendere

1 minuto

(Keystone-ATS) Risparmio meno remunerato: gli interessi praticati dalle banche, che erano in precedenza timidamente saliti dopo anni di vacche magre, stanno già tornando a scendere.

Stando a un’analisi del servizio di confronti Moneyland.ch il conto risparmio frutta oggi in media lo 0,79%, contro lo 0,80% di marzo, nel quadro di una fascia assai ampia, che va dallo 0% al 2%. I conti gioventù generano in maggio l’1,15%, a fronte dell’1,18% due mesi prima. Sui conti 3a gli interessi sono dello 0,98% (si parla sempre di medie), mentre per quelli di libero passaggio ci si ferma a 0,56%.

“L’inversione di tendenza sui tassi di risparmio era appena iniziata che sembra ormai già finita”, afferma Benjamin Manz, direttore di Moneyland.ch, citato in un comunicato odierno. Cosa succederà in futuro? “L’andamento rimane incerto e dipende da molti fattori”, spiega l’esperto. In particolare si attendono con ansia le ulteriori decisioni della Banca nazionale svizzera (BNS): se l’istituto guidato da Thomas Jordan abbasserà ancora il tasso guida sono da prevedere ulteriori riduzioni degli interessi sui conti risparmio.