Internet: mattinata di forti disagi per blocco Aws

Keystone-SDA

Si registrano leggeri miglioramenti sulla rete internet dopo i forti disagi delle ultime ore, con molti servizi online irraggiungibili per lo stop di Amazon Web Services (AWS), il servizio di cloud computing utilizzato da siti e piattaforme.

1 minuto

(Keystone-ATS) Utenti hanno segnalato sul web la sparizione di account su Amazon, con problemi ad accesso e metodi di pagamento.

I più pesanti problemi si sono registrati negli Stati Uniti dove sono stati inaccessibili siti importanti – come Snapchat – ma anche piattaforme di video streaming, fra cui la stessa Prime Video. Negli Stati Uniti utenti segnalano problemi con Alexa che impediscono la gestione anche dei servizi casalinghi ‘smart’ come l’accensione o lo spegnimento delle luci.

Secondo altri utenti americani si tratterebbe di problema di DNS, una sorta di ‘elenco telefonico’ di Internet, che contiene un nome (l’Url) e un numero (l’indirizzo IP) e Amazon avrebbe consigliato agli utenti che riscontrano problemi di “continuare a riprovare” nei tentativi di accesso.