The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Interpharma: “a rischio l’approvvigionamento globale dei pazienti”

Keystone-SDA

I dazi sui medicinali importati negli Stati Uniti annunciati dal presidente americano Donald Trump mettono a rischio l'approvvigionamento globale dei pazienti: lo sostiene Interpharma, l'associazione della aziende farmaceutiche svizzere.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Le barriere doganali interrompono le catene di produzione e di fornitura e ostacolano la ricerca e lo sviluppo, argomenta l’organizzazione in una reazione all’agenzia Awp. Minacciano inoltre di danneggiare in modo duraturo la stretta e importante collaborazione economica tra la Svizzera e gli Stati Uniti. Bisogna sperare che i colloqui bilaterali possano proseguire e che i farmaci possano essere esentati dalle tariffe, oppure che queste siano ridotte.

L’annuncio è comunque un “campanello d’allarme”, sostiene Interpharma. Il progetto di Trump colpisce il settore di esportazione più importante della Svizzera, fondamentale non solo per il benessere, ma anche per il gettito fiscale e la ricerca. Nel solo 2024 il ramo ha esportato medicinali per un valore di oltre 100 miliardi di franchi.

L’associazione esorta la politica svizzera a inviare rapidamente segnali visibili per garantire la competitività internazionale. Tra questi figurano la sospensione di nuovi progetti di regolamentazione e la modernizzazione del meccanismo di fissazione dei prezzi per le terapie innovative.

A medio termine viene inoltre considerata necessaria una strategia globale nel campo delle scienze della vita, che deve essere sviluppata congiuntamente dall’amministrazione federale, dalla politica e dall’industria. Senza un obiettivo chiaro sul ruolo dell’industria farmaceutica nell’economia e nella sanità gli ostacoli esistenti rimarranno. “Continuare come prima non è un’opzione”, afferma Interpharma. Solo con soluzioni costruttive è possibile mantenere l’industria farmaceutica come motore di crescita, conclude l’associazione.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR