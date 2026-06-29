Iran, “non sono previsti incontri con gli Usa nei prossimi giorni”

Keystone-SDA

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Il Ministero degli Esteri iraniano ha smentito le notizie secondo cui squadre tecniche iraniane e statunitensi si sarebbero incontrate nei prossimi giorni per discutere l'attuazione dell'accordo volto a porre fine al conflitto in Medio Oriente.

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(Keystone-ATS) “Non sono previsti incontri tecnici dei gruppi di lavoro per questa settimana”, ha dichiarato il vice ministro degli Esteri Kazem Gharibabadi – citato dalla televisione di Stato – riferendosi alla settimana iraniana che si conclude venerdì.

Tale notizia è stata subito smentita dal presidente statunitense Donald Trump, che sul suo social Truth ha scritto: “l’Iran ha richiesto un incontro. Si svolgerà domani a Doha”.

“L’Iran non avrà mai l’arma nucleare”, ha ribadito Trump. In una serie di messaggi su Truth, il presidente ha anche lodato i suoi sondaggi e il calo dei prezzi del petrolio e della benzina. “Il petrolio Wti: 69 dollari e in calo. È un livello inferiore a quello prima dell’avvio del processo di denuclearizzazione dell’Iran”, ha messo in evidenza il presidente.

Steve Witkoff e Jared Kushner saranno nella capitale del Qatar in settimana per incontri di alto livello, ha precisato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt in un’intervista a Fox. “Trump si riserva il diritto di ricorrere all’opzione militare, se necessario”, ha aggiunto Leavitt mettendo in evidenza che per “l’Iran sarebbe meglio siglare un buon accordo con gli Stati Uniti”.

Fine occupazione iraniana Libano, Sa’ar

Frattanto, il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar intervenendo alla riunione dell’Intergruppo parlamentare della Knesset “Pace tra Israele e Libano”, che promuove la pace e la normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è raggiungere la pace e la normalizzazione con il Libano, ed è possibile. La condizione è garantire la sicurezza del nostro confine nord e dei nostri cittadini. La strada per riuscirci passa attraverso la fine dell’occupazione iraniana del Libano da parte di Hezbollah”.

Il discorso di Sa’ar è stato diffuso con una nota del suo ufficio. “Questo accordo riflette un’aspirazione condivisa tra i due Paesi, Israele e Libano. Purtroppo, il Libano si trova sotto un’occupazione de facto dell’Iran, esercitata attraverso Hezbollah, che agisce come suo gruppo alleato. È stata questa occupazione a portare Hezbollah a lanciare il suo attacco contro Israele il 2 marzo scorso. L’organizzazione terroristica ha ricevuto istruzioni dall’Iran di entrare in guerra, in contrasto con la volontà e gli interessi del popolo libanese e contro la volontà del governo del Libano”, ha aggiunto Sa’ar. All’incontro hanno partecipato rappresentanti religiosi di diverse comunità, ambasciatori e consoli, ex membri dell’Esercito del Libano del Sud.