Iran, “non stiamo minando lo Stretto di Hormuz”

Keystone-SDA

L'Iran non sta minando lo Stretto di Hormuz: lo afferma il viceministro degli esteri di Teheran, Majid Takht-Ravanchi in un'intervista all'AFP in cui gli è stato chiesto delle notizie secondo cui la Repubblica islamica avrebbe posato mine nella via d'acqua strategica.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Assolutamente no. Questo non è vero”, ha detto Takht-Ravanchi. L’Iran ha permesso alle navi di alcuni paesi di attraversare lo Stretto di Hormuz, ha aggiunto il viceministro: “alcuni paesi ci hanno già parlato della possibilità di attraversare lo stretto e abbiamo collaborato con loro”. “Riteniamo che i paesi che hanno aderito all’aggressione non dovrebbero beneficiare di un passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz”, ha ancora sottolineato.

Stando alla Reuters, “la petroliera Suezmax Shenlong, che trasporta greggio saudita, è arrivata al porto di Mumbai”, in India, “dopo aver attraversato lo Stretto” di Hormuz. La nave sarebbe giunta oggi. “La nave battente bandiera liberiana è la prima nave porta-greggio a raggiungere l’India dal Medio Oriente da quando è scoppiata la guerra” in Medio Oriente, riporta sempre la Reuters citando i dati di LSEG, il gestore della Borsa di Londra.

Dopo l’appello del nuovo leader della Repubblica Islamica, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno tuttavia promesso oggi di mantenere chiuso lo Stretto. “In risposta all’ordine del comandante in capo, infliggeremo i colpi più duri al nemico aggressore, mantenendo la strategia di chiusura dello Stretto di Hormuz”, ha dichiarato il comandante della marina delle Guardie Alireza Tangsiri in un post su X.