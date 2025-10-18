Iran, ‘non siamo più vincolati da restrizioni sul nucleare’

Keystone-SDA

L'Iran ha dichiarato di essere da ora "svincolato" da ogni restrizione sul suo programma nucleare.

(Keystone-ATS) Il ministero degli Esteri ha affermato che la Risoluzione 2231 del Consiglio di Sicurezza dell’Onu è scaduta e che pertanto tutte le disposizioni e le restrizioni dovrebbero essere annullate e il suo programma nucleare rimosso dall’ordine del giorno del Consiglio e trattato come quello di qualsiasi altro Stato non nucleare ai sensi del Trattato di non proliferazione nucleare (Tnp)”.

“Da questo momento, il Paese è vincolato esclusivamente dai suoi diritti e obblighi ai sensi del Tnp, senza ulteriori limitazioni”.

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, in una lettera ai vertici delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza, ha sottolineato che la Risoluzione 2231 del Consiglio è “scaduta e terminata” oggi, 18 ottobre 2025, definendo “illegale e nulla” la recente decisione delle Nazioni Unite di attivare il meccanismo di snapback e di reimporre sanzioni contro l’Iran, sulla base della richiesta “illecita” dei Tre E (Regno Unito, Francia e Germania) per il mancato impegno del Paese nei confronti dell’accordo sul nucleare dal 2019.

“Il Segretariato delle Nazioni Unite non è un organo decisionale o interpretativo; non può alterare o estendere gli effetti giuridici delle decisioni del Consiglio di Sicurezza, né vincolare gli Stati membri con pronunciamenti unilaterali”, ha affermato Araghchi, citato dall’Isna. “Qualsiasi notifica o conferma da parte del Segretariato che implichi il contrario sarebbe giuridicamente invalida e minerebbe la credibilità istituzionale delle Nazioni Unite”, ha aggiunto il capo della diplomazia iraniana.