Iran, agenzia Onu rifugiati: guerra provoca grave crisi umanitaria

Keystone-SDA

L'agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati ha avvertito che la guerra in Medio Oriente rappresenta una "grave crisi umanitaria" che richiede una risposta immediata a livello regionale.

2 minuti

(Keystone-ATS) “La crisi crescente in Medio Oriente costituisce una grave emergenza umanitaria che richiede una risposta immediata in tutta la regione e anche nel Sud-est asiatico”, ha dichiarato a Ginevra Ayaki Ito, direttore della divisione emergenze e supporto ai programmi dell’agenzia Onu per i rifugiati.

Ito ha aggiunto che alcuni membri del personale dell’organizzazione si trovano attualmente “in pericolo” nelle aree interessate dal conflitto.

Intanto, le università in tutto l’Iran saranno chiuse fino a nuovo avviso a causa della guerra. Tutte le attività accademiche sono state sospese, ha riportato il portale online di orientamento riformista Eslahat News, citando il Ministero della Scienza.

Secondo il rapporto, sono state interrotte sia le lezioni in presenza che l’insegnamento online. Le università sono state tra i primi luoghi dove sono scoppiate le proteste di gennaio represse nel sangue.

Dal canto suo, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha riferito ai giornalisti che la domanda di risorse energetiche russe è aumentata significativamente a causa dell’aggravarsi della situazione in Medio Oriente, in particolare con le difficoltà di attraversamento dello Stretto di Hormuz. “Stiamo registrando un significativo aumento della domanda di risorse energetiche russe, di energia, in relazione alla guerra in Iran”, ha affermato il portavoce.

Peskov ha aggiunto che la Russia è “in grado di garantire la continuità di tutte le forniture previste dai contratti” e continua le forniture in particolare a Pechino e New Delhi. “Sappiamo – ha osservato il portavoce del presidente Vladimir Putin – che sia l’India che la Cina sono Paesi guidati dai propri interessi nazionali, e lo stesso facciamo noi. E continuiamo la nostra interazione, anche nel settore dell’energia e del commercio di risorse energetiche, sia con l’India che con la Cina”.