The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Iran, Hormuz resterà chiuso fino al termine delle aggressioni USA

Keystone-SDA

Il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (IRGC) iraniano ha annunciato oggi che lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino alla fine degli "atti di aggressione" statunitensi, secondo una dichiarazione trasmessa dalla televisione di Stato iraniana IRIB.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Lo Stretto attualmente è in fiamme tra i raid USA e gli attacchi di Teheran alle petroliere. Mentre i Paesi del Golfo fanno i conti con la rappresaglia di Teheran. Nella notte l’esercito del Kuwait ha dichiarato di aver intercettato droni iraniani, mentre il Bahrein ha attivato le sirene antiaeree dopo che gli Stati Uniti hanno effettuato ulteriori attacchi contro l’Iran.

Le forze armate della Giordania, dal canto loro, hanno annunciato stamattina di aver distrutto tre missili balistici iraniani, dopo che l’esercito di Teheran aveva rivendicato un attacco a una base militare statunitense nel Paese.

Washington ieri ha lanciato una nuova serie di attacchi contro l’Iran e ha ripreso il blocco dei suoi porti. “Le operazioni di rappresaglia dei combattenti continueranno e lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non cesseranno i loro atti di aggressione”, ha affermato l’IRGC.

Trump intanto, in un’intervista andata in onda sull’emittente Fox, ha fatto intendere che gli attacchi contro la Repubblica islamica “continueranno finché non dirà basta”, sottolineando che “prima o poi” gli Stati Uniti colpiranno gli obiettivi del settore energetico.

“L’energia la lascerò per ultima, ha ribadito il tycoon. La prossima settimana colpiremo le centrali elettriche e i ponti”, ha messo in evidenza Trump, secondo il quale funzionari americani avrebbero parlato con l’Iran.

“Li colpiremo duramente domani e dopo domani. La settimana prossima toccherà alle centrali elettriche e ai ponti. Distruggeremo tutte le loro centrali e tutti i loro ponti, a meno che non si siedano al tavolo delle trattative”, ha minacciato Trump sottolineando che tutto quello che l’Iran dice “è una bugia. Dicono bugie. Non ho mai visto una cosa del genere. Hanno detto che non abbiamo mai parlato di nucleare”.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR