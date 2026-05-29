Iran, non ancora raggiunto ‘nessun accordo definitivo’ con gli Usa

Keystone-SDA

La diplomazia iraniana afferma che non è stato ancora raggiunto "nessun accordo definitivo" con gli Stati Uniti, riferiscono i media statali iraniani.

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(Keystone-ATS) Nonostante i continui scambi di messaggi, l’Iran non ha ancora raggiunto un accordo definitivo con gli Stati Uniti e attenderà di vedere se Washington porrà effettivamente fine a quello che Teheran definisce un blocco navale illegale, ha dichiarato alla televisione di Stato il portavoce del Ministero degli Esteri, Esmail Baghaei, scrive Iran International. Baghaei ha affermato che l’Iran “ha detto addio al linguaggio del ‘devo’ 47 anni fa” e che i governi occidentali non possono dettare le condizioni alla Repubblica Islamica.

“Prendiamo le nostre decisioni basandoci sugli interessi e sui diritti del popolo iraniano”, ha aggiunto. Ha inoltre affermato che quello che Washington ha definito un blocco navale è illegale fin dall’inizio, definendolo sia una violazione del cessate il fuoco sia un’interruzione della libertà di navigazione internazionale. Baghaei ha concluso dicendo che Teheran attenderà di vedere se gli Stati Uniti daranno seguito concretamente alla loro posizione dichiarata o se si tratta semplicemente di una “affermazione propagandistica”.