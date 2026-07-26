Iran, stop attacchi di rappresaglia dopo che USA han sospeso raid

Keystone-SDA

Condividi

L'Iran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Nelle ultime due notti gli americani hanno interrotto i loro attacchi. Poiché la nostra strategia si basa essenzialmente sulla rappresaglia, anche noi abbiamo sospeso le nostre operazioni”, ha dichiarato il portavoce dell’esercito Mohammad Akraminia in un’intervista alla televisione di Stato.