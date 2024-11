Iran: “Disposti a negoziare su atomo se europei lo vogliono”

Keystone-SDA

L'Iran è disponibile a negoziare per rilanciare un patto sul suo programma nucleare ma spetta ai paesi europei, coinvolti nell'accordo del 2015 noto come Joint Comprehensive Plan of Action (Jcpoa, Piano d'azione congiunto globale), prendere l'iniziativa.

(Keystone-ATS) “L’Iran non ha mai abbandonato il tavolo delle trattative sul suo programma nucleare pacifico”, ha affermato il ministro degli esteri di Teheran, Abbas Araghchi, dopo un incontro nella capitale iraniana, definito “diretto e importante”, con il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi.

“La palla è nel campo dell’Ue/E3”, ha scritto sulla rete sociale X Araghachi, in riferimento a Francia, Germania e Gran Bretagna, ovvero i tre paesi europei che avevano firmato, assieme a Russia, Cina e Usa, l’accordo sul nucleare nel 2015, da cui Washington ha ritirato la firma nel 2018 per decisione dell’allora presidente Donald Trump. Successivamente Teheran ha ripreso le attività di arricchimento dell’uranio.

Siamo “disposti a negoziare in base al nostro interesse nazionale e ai nostri diritti inalienabili, ma non siamo pronti a negoziare sotto pressione e intimidazione”, ha aggiunto il capo della diplomazia di Teheran.

Grossi: “Ottenere risultati da Iran per evitare guerra”

Ottenere “risultati” nei colloqui con l’Iran è fondamentale per evitare la guerra, ha affermato Grossi. “È indispensabile arrivare, a questo punto, a risultati concreti, tangibili e visibili che indichino che questo lavoro congiunto sta migliorando la situazione (…) e in senso generale ci sta allontanando dal conflitto e, sostanzialmente, dalla guerra”, ha detto in una conferenza stampa congiunta con il capo dell’Organizzazione iraniana per l’energia nucleare, Mohammad Eslami.