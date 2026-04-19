Iran: “Trump non ha il diritto di negarci i benefici del nucleare”

Keystone-SDA

"Il presidente degli Stati Uniti afferma che l'Iran non dovrebbe usare il suo potere nucleare, ma non spiega di quale crimine si tratti. Qual è la sua posizione nel mondo per poter privare una nazione dei suoi diritti legali?".

1 minuto

(Keystone-ATS) Ad affermarlo è il presidente dell’Iran Masoud Pezeshkian. “Secondo i principi umanitari, ognuno dovrebbe godere dei propri diritti legittimi e noi chiediamo che l’Iran venga trattato secondo giustizia nel sistema internazionale”, aggiunge il 71enne. “Trump non ha il diritto di negare i diritti a un popolo e di affermare che l’Iran non può trarre beneficio dal suo diritto nucleare”, afferma in parole citate da Al-Jazeera.

“La nostra posizione fondamentale si basa sul mantenimento della pace, della stabilità e della sicurezza nella regione. Non cerchiamo di allargare il cerchio della guerra, non abbiamo iniziato guerre o conflitti e non abbiamo attaccato alcun paese. Non abbiamo intenzione di attaccare alcun paese e stiamo esercitando il nostro diritto legale e legittimo all’autodifesa”.