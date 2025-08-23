The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Iran: abbiamo ucciso sei terroristi legati a Israele

Le forze iraniane hanno reso noto di aver ucciso sei membri di un gruppo definito "terrorista legato a Israele" durante un'operazione nel sud-est del Paese.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Durante un intenso scontro a fuoco con i terroristi nella provincia del Sistan-Baluchistan, sei degli assalitori sono stati uccisi e due arrestati”, ha scritto l’Irna, citando un comunicato dei servizi segreti del Paese. Il luogo esatto dell’attacco e la data non sono stati specificati.

“I documenti disponibili indicano la natura sionista” del gruppo, che intendeva attaccare “uno dei centri vitali nella parte orientale del Paese”, ha aggiunto Irna, senza fornire ulteriori dettagli. L’agenzia ha riferito che “il gruppo operativo principale” era composto da “sette terroristi non iraniani”. La loro nazionalità non è stata specificata. Due ufficiali dei servizi segreti provinciali e un poliziotto sono rimasti feriti, ha aggiunto l’Irna.

