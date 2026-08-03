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Iran: al momento non sono in corso negoziati con USA

Keystone-SDA

"Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti", indica il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato dal presidente americano Donald Trump.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Attualmente stiamo conducendo colloqui con l’Oman solo sulla gestione dello Stretto di Hormuz. I due paesi perseguono seriamente i negoziati per garantire la sicurezza della navigazione nello Stretto”, ha affermato il portavoce del ministero degli esteri, Esmail Baghaei, sottolineando che i colloqui si concentrano esclusivamente sulla via navigabile e non sulla questione Iran-USA.

“La guerra degli Stati Uniti contro l’Iran è una guerra contro l’intera regione ed è importante che i paesi della regione sappiano di avere una parte di responsabilità nella situazione attuale”, ha aggiunto, riferendosi all’appello dell’Arabia Saudita agli Stati Uniti per la fine del conflitto. Washington ha “causato insicurezza nella regione, ma è dimostrato che il potere di deterrenza dell’Iran ha fermato il nemico”.

Stando a quanto riferisce la rete televisiva satellitare qatariota Al-Jazeera il portavoce ha anche affermato che l’Iran non ha intenzione di ospitare o inviare delegazioni “in questi giorni”. “Non ospiteremo delegazioni né saremo ospiti di alcun paese in questi giorni”.

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