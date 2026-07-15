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Iran: attacchi USA su regioni meridionali: almeno 30 civili uccisi

Keystone-SDA

Almeno 30 civili sono stati uccisi negli attacchi statunitensi contro le regioni meridionali dell'Iran. Lo ha dichiarato la portavoce del governo di Teheran, Fatemeh Mohajerani. Stando ai media statali inoltre 7 militari sono morti in seguito a raid su Bampur.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il ministero della Salute iraniano aveva riferito di almeno 17 vittime l’11 luglio e di almeno 260 feriti mercoledì.

“A seguito degli attacchi condotti negli ultimi giorni contro la parte meridionale dell’Iran, sono stati uccisi più di 30 civili”, ha scritto Mohajerani su X.

Sette soldati iraniani sono stati invece uccisi a seguito degli attacchi statunitensi contro il sud-est dell’Iran, stando a quanto riferito dall’emittente statale IRIB.

In precedenza l’esercito iraniano aveva dichiarato che gli Stati Uniti avevano lanciato 13 missili nella mattinata, colpendo le posizioni delle forze militari iraniane a Bampur, nel sud-est dell’Iran.

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