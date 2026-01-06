Iran: attivisti, bilancio proteste sale a 35 morti e 1’200 arresti

Keystone-SDA

Il bilancio delle vittime delle violenze legate alle proteste in Iran è salito ad almeno 35 morti, hanno dichiarato oggi gli attivisti mentre le manifestazioni non accennano a fermarsi. Lo riportano i media americani, citandola Human Rights Activists News Agency.

(Keystone-ATS) Il media – che si affida a una rete di attivisti all’interno dell’Iran – ha dichiarato che oltre 1’200 persone sono state arrestate durante le proteste in corso da oltre una settimana e che le vittime sono 29 manifestanti, quattro bambini e due membri delle forze di sicurezza iraniane.

L’agenzia di stampa semiufficiale FARS ha riferito ieri sera che circa 250 agenti di polizia e 45 membri delle forze volontarie sono rimasti feriti durante le manifestazioni.

Il crescente numero di vittime porta con sé la possibilità di un intervento di Washington, sottolineano i media americani ricordando che venerdì il presidente Donald Trump ha avvertito l’Iran che se Teheran “ucciderà violentemente manifestanti pacifici” gli Stati Uniti “andranno in loro soccorso”.