Democrazia
Democrazia diretta in Svizzera
Iran: Axios, oggi paesi E3 ripristinano sanzioni ONU

I ministri degli esteri di Francia, Germania, Regno Unito e l'Alto rappresentante UE per la politica estera hanno informato il segretario di Stato americano Marco Rubio che oggi attiveranno il meccanismo sanzionatorio "snapback" contro l'Iran per il programma nucleare

(Keystone-ATS) Lo riporta Axios, citando secondo tre fonti a conoscenza diretta del dossier. Il meccanismo “snapback” ripristina automaticamente tutte le sanzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU revocate in base all’accordo sul nucleare iraniano del 2015. Si prevede che la mossa aumenterà la pressione economica su Teheran e probabilmente porterà a una rappresaglia iraniana.

