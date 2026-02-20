Iran: bozza di accordo per gli USA sarà pronta entro 2-3 giorni

Keystone-SDA

Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha indicato che una bozza di accordo sul nucleare per gli Stati Uniti sarà "pronta entro due o tre giorni".

(Keystone-ATS) “Il prossimo passo per me è presentare una bozza di possibile accordo ai miei omologhi negli Stati Uniti. Credo che nei prossimi due o tre giorni sarà pronta e, dopo la conferma definitiva da parte dei miei superiori, sarà consegnata a Steve Witkoff”, emissario del presidente degli USA Donald Trump, ha detto Araghchi in un’intervista al canale televisivo statunitense MSNBC pubblicata in rete.