Iran: ex presidente Ahmadinejad ucciso nel primo attacco

Keystone-SDA

L'ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad sarebbe stato ucciso insieme alle sue guardie del corpo durante il primo attacco israeliano di ieri in Iran. Lo riferiscono media israeliani citando media in Iran e nella regione.

(Keystone-ATS) Già sindaco di Teheran, Ahmadinejad fu eletto presidente dell’Iran il 24 giugno 2005, dopo aver sconfitto l’ex presidente Akbar Hashemi Rafsanjani al secondo turno con il 61,7% dei voti. Le elezioni furono funestate da accuse di brogli e critiche al Consiglio dei Guardiani, che squalificarono quasi mille candidati e ne permisero la partecipazione solo a sette.

Sul piano internazionale, Ahmadinejad era noto per la sua posizione aggressiva e intransigente. Ha difeso con passione il programma nucleare iraniano contro quelle che ha definito “potenze arroganti” e ha rafforzato i legami con la Russia. Nel 2009 fu eletto per un secondo mandato in elezioni che hanno scatenato dure proteste (“L’Onda Verde”) e negli ultimi anni, dopo la morte del presidente Raisi nel 2024, ha tentato di tornare in politica, ma la sua candidatura è stata respinta dal Consiglio dei Guardiani.