Iran: giovane simbolo protesta Erfan Soltani liberato su cauzione

Keystone-SDA

Il manifestante simbolo delle proteste delle scorse settimane in Iran Erfan Soltani è stato rilasciato su cauzione: lo fa sapere l'avvocato.

(Keystone-ATS) Il 26 enne era stato arrestato l’8 gennaio e subito condannato a morte con l’accusa di propaganda contro lo Stato.

Soltani è stato rilasciato su cauzione, ha dichiarato il suo avvocato, dopo che gli Stati Uniti avevano messo in guardia sull’uccisione sebbene Teheran avesse negato la sua condanna a morte. Il 26enne “è stato rilasciato ieri e gli sono stati restituiti tutti i suoi beni, compreso il cellulare”, ha dichiarato l’avvocato Amir Mousakhani, aggiungendo che per il suo rilascio è stata pagata una cauzione di “due miliardi di toman” (poco più di 9’160 franchi).

Intanto, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi si è detto “fiducioso di poter raggiungere un accordo” con gli Stati Uniti. Lo ha detto lo stesso Araghchi in un’intervista a Cnn. “Purtroppo abbiamo perso la fiducia negli Stati Uniti come partner negoziale” ma lo scambio di messaggi tramite i paesi amici nella regione sta facilitando colloqui “fruttuosi” con Washington.

Araghchi avverte che un’eventuale guerra “sarebbe un disastro per tutti” e probabilmente si spingerebbe al di fuori dell’Iran, ha messo in evidenza.