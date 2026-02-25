Iran: Hezbollah, non interverremo se attacchi USA limitati

Keystone-SDA

Un funzionario di Hezbollah ha detto che il gruppo paramilitare libanese non interverrà militarmente nel caso di attacchi "limitati" degli USA all'Iran, ma considererà qualunque attacco contro il leader supremo, l'ayatollah Ali Khamenei, una "linea rossa".

(Keystone-ATS) Le autorità libanesi temono un coinvolgimento di Hezbollah nel caso in cui un potenziale attacco statunitense contro l’Iran scatenasse una guerra regionale, ma il funzionario ha detto all’Afp in condizione di anonimato: “nel caso di attacchi limitati degli USA sull’Iran, la posizione di Hezbollah sarà di non intervenire militarmente”.

Ma se l’obiettivo di Washington “è di provocare la caduta del potere iraniano o di mirare la guida suprema, allora Hezbollah interverrà”, ha aggiunto, sottolineando che qualunque danno all’ayatollah Khamenei sarà “una linea rossa”.

Secondo il funzionario, in caso di offensiva contro il potere iraniano, Israele “inevitabilmente muoverà guerra contro il Libano”. La fonte ha sottolineato che Hezbollah si astiene dal rispondere agli attacchi, ma che la sua moderazione “ha dei limiti”: “gli attacchi israeliani non possono continuare indefinitamente senza una risposta”.

Oggi l’esercito israeliano ha annunciato di aver individuato e smantellato depositi di armi, postazioni di osservazione e posizioni di tiro nel sud del Libano, nel quadro delle operazioni condotte negli ultimi mesi contro le infrastrutture di Hezbollah.

Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (IDF) ha dichiarato che le truppe hanno effettuato diverse operazioni mirate per impedire il riarmo dell’organizzazione, localizzando anche lanciatori anticarro nascosti nelle postazioni.

Secondo l’esercito, i tentativi di Hezbollah di riarmarsi e la presenza di armi nell’area rappresentano una violazione evidente delle intese sul cessate il fuoco tra Israele e Libano. L’IDF ha aggiunto che continuerà ad agire per prevenire il riarmo dell’organizzazione e rimuovere ogni minaccia contro lo Stato di Israele.