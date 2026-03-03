Iran: IDF, nella notte colpito il quartier generale degli ayatollah

Keystone-SDA

Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (IDF) Effi Defrin ha dichiarato che l'aeronautica militare ha attaccato il complesso della leadership iraniana, il quartier generale più importante e centrale del regime degli ayatollah a Teheran.

(Keystone-ATS) Nell’ambito dell’operazione, condotta sotto la direzione della Direzione dell’Intelligence, sono stati colpiti durante la notte gli edifici governativi per la sicurezza nel cuore di Teheran.

Il portavoce ha riferito che anche “il centro di comunicazione e propaganda del regime è stato distrutto. L’Autorità per la radiodiffusione iraniana che invoca da anni la distruzione di Israele”. Durante l’attacco, ha aggiunto, circa 100 caccia dell’aeronautica hanno colpito sganciando circa 250 bombe.

Da parte sua il Comando centrale degli Stati Uniti in un post su X ha scritto che dall’inizio del conflitto nel fine settimana “le forze statunitensi hanno distrutto le strutture di comando e controllo del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche, le capacità di difesa aerea iraniane, le basi di lancio di missili e droni e gli aeroporti militari durante operazioni prolungate”.

Nuovi attacchi

Intanto gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato stamattina una nuova serie di attacchi missilistici su Teheran. Le esplosioni sono state udite nella parte settentrionale e orientale della capitale. Esplosioni sono state udite nelle città iraniane di Isfahan e Shiraz, riporta Sky News citando l’agenzia di stampa iraniana Mehr. Entrambe le città sono state colpite da attacchi aerei negli ultimi quattro giorni.

Complessivamente, secondo la Mezzaluna Rossa iraniana, da sabato “sono stati lanciati 1’000 attacchi contro l’Iran in 153 città e più di 500 località” e il bilancio delle vittime è salito a 787.