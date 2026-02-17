Iran: media, a Ginevra concluso secondo round colloqui

Keystone-SDA

A Ginevra è terminata la seconda sessione dei colloqui dedicati al controverso programma nucleare iraniano.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo l’agenzia iraniana Mehr, “si è concluso il secondo round dei negoziati indiretti” tra Teheran e Washington, con la mediazione dell’Oman, e i responsabili delle trattative per entrambe le parti “hanno lasciato la sede dei colloqui”.

Secondo quanto riferisce l’agenzia iraniana Irna la tornata di colloqui è terminata dopo tre ore di intense consultazioni diplomatiche.