The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Iran: media, entro 2 giorni colloqui tecnici con Usa in Svizzera

Keystone-SDA

Dovrebbero iniziare in Svizzera "tra un giorno o due" i colloqui a livello tecnico tra Stati Uniti e Iran. Lo hanno riferito fonti del governo pakistano all'agenzia di stampa turca Anadolu.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Il Pakistan, insieme ad altri mediatori, è in contatto con entrambe le parti, che dovrebbero incontrarsi in Svizzera tra un giorno o due per avviare la fase successiva del Memorandum d’intesa di Islamabad”, ha dichiarato una fonte vicina al processo di mediazione.

Intanto oggi è atteso a Teheran il ministro dell’Interno pakistano Mohsin Naqvi, che ha in programma incontri con alti funzionari iraniani come riporta l’agenzia di stampa Irna. L’Iran aveva rinviato i colloqui a livello tecnico con gli Stati Uniti in segno di protesta per le “continue” violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele in Libano.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR