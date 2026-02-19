Iran: media, forze USA in posizione per un eventuale attacco

Keystone-SDA

L'esercito americano si è messo "in posizione" per un possibile attacco all'Iran. Lo riferiscono funzionari del Pentagono e della Casa Bianca al "New York Times" precisando che il presidente Donald Trump non ha ancora preso una decisione su come procedere.

3 minuti

(Keystone-ATS) Alti funzionari della sicurezza nazionale americana hanno detto al commander-in-chief, in un incontro nella Situation Room, che l’esercito è pronto per potenziali attacchi contro l’Iran già da sabato, ma è probabile che i tempi per qualsiasi azione vadano oltre questo fine settimana, hanno riferito a CBS News fonti informate.

Sky News, che ha analizzato fonti Osint (open source intelligence), afferma da parte sua che un enorme arsenale di equipaggiamenti militari statunitensi si sta accumulando per una possibile azione contro il regime di Teheran e lascia presagire la possibilità che, se ci sarà una campagna aerea militare, potrebbe essere piuttosto prolungata e non solo un attacco isolato.

L’armata, spiega l’analisi, si compone di tre elementi principali. Il primo è la forza navale. La Lincoln e il suo Carrier Strike Group 3 (CSG3) saranno presto raggiunti dall’USS Gerald Ford e dal suo CSG12. La USS Ford attraverserà lo Stretto di Gibilterra nelle prossime 24 ore e si prevede che sarà di stanza a sud di Cipro tra circa quattro giorni, navigando alla normale velocità di crociera.

Il secondo elemento è stato fornito, negli ultimi 10 giorni, da una vasta serie di voli di C-5 e C-17, Galaxy e Globemaster in entrata e in uscita dalla regione, che hanno portato mezzi di difesa aerea alle basi statunitensi, presumibilmente come copertura in caso di rappresaglia iraniana in risposta a potenziali attacchi statunitensi.

Anche le batterie di difesa aerea israeliane “Iron Dome” sono state spostate dal confine con Gaza ai confini orientali, probabilmente per lo stesso motivo.

In terzo luogo, gli Stati Uniti hanno inviato un’ampia forza di aerei cisterna KC-130 per il rifornimento in volo. Sono partiti dalla base britannica di Mildenhall (sei aerei cisterna il 16 febbraio) per la Grecia, e (il 18 febbraio) almeno altri 10 sono arrivati da basi negli Stati Uniti continentali, via Gran Bretagna, verso basi in Grecia e Bulgaria.

Inoltre, ricorda l’analisi, è noto che aerei statunitensi si trovano nella base britannica di Akrotiri a Cipro, ad Aviano in Italia, nelle Azzorre, in Spagna e nella base di Diego Garcia sull’isola di Chagos, nell’Oceano Indiano.

Ben oltre 100 aerei da combattimento statunitensi – F-15, F-18, F-22, F-35 e bombardieri B2 – sono ora a disposizione dei pianificatori militari statunitensi nel potenziale teatro delle operazioni.