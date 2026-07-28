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Iran: Oman propone gestione congiunta Hormuz con tariffe volontarie

Keystone-SDA

L'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello Stretto di Hormuz con tariffe volontarie: lo scrive la Reuters sul suo sito.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) In base alla proposta omanita, che gode di sostegno regionale, l’Iran non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa vitale via navigabile.

La proposta ricalca la gestione dello Stretto di Malacca, dove coloro che lo utilizzano contribuiscono volontariamente al finanziamento della navigazione, della protezione ambientale e delle operazioni di ricerca e salvataggio.

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