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Iran: sondaggio, solo un americano su tre sostiene la guerra

Keystone-SDA

Solo un americano su tre sostiene la guerra in Iran. È quanto emerge da un sondaggio Reuters-Ipsos, secondo il quale la percentuale è la più bassa da quando sono iniziate le rilevazioni cinque mesi fa.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Inoltre il 69% degli americani, tra cui quattro repubblicani su dieci, ritiene che Trump non abbia “spiegato chiaramente gli obiettivi del coinvolgimento militare americano in Iran”.

La Reuters ricorda che l’approvazione del conflitto è rimasta sotto il 40% da quando Stati Uniti e Israele hanno lanciato gli attacchi il 28 febbraio.

Dal sondaggio condotto lo scorso fine settimana è poi emerso un leggero aumento del tasso di approvazione dell’inquilino della Casa Bianca, che ha raggiunto il 37%, tre punti percentuali in più rispetto al mese scorso, quando l’indice di gradimento era pari al minimo storico della presidenza Trump.

La guerra in Iran entra nel sesto mese e in un periodo di profonda incertezza. Dopo due settimane di attacchi e contrattacchi, Trump ha per ora evitato un’escalation. Ma molti nodi fra le due parti restano irrisolti.

Durante il conflitto, riporta il “New York Times”, si sono avute “molte perdite”: le stime parlano di almeno 1’700 civili iraniani uccisi nei raid che hanno devastato l’infrastruttura del paese mediorientale. Le vittime americane sono 18 in una guerra che il Pentagono stima sia finora costata 37,5 miliardi di dollari.

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