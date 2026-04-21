Iran: trattative solo dopo rimozione blocco degli USA

Keystone-SDA

L'Iran ha indicato che le trattative con gli USA potranno riprendere solo se gli Stati Uniti rimuoveranno il blocco.

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(Keystone-ATS) Lo riporta il quotidiano newyorkese The Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Teheran aveva inizialmente comunicato ai mediatori che avrebbe inviato una delegazione in Pakistan oggi, ma successivamente li ha informati che gli Stati Uniti avrebbero dovuto revocare il blocco sui porti iraniani.

Intanto, il viaggio del vicepresidente James David Vance (conosciuto come J.D. Vance) a Islamabad è stato sospeso dopo che Teheran non ha risposto alle posizioni negoziali americane, riporta il giornale The New York Times citando alcune fonti americane, secondo le quali senza una risposta iraniana il processo diplomatico risulta di fatto sospeso, anche se il viaggio non è stato cancellato.

Vance, ha confermato la Casa Bianca, è impegnato in alcune riunioni supplementari e per ora è a Washington, dove ci sono anche gli emissari del presidente Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. L’aereo che questa mattina li avrebbe dovuti portare a Islamabad passando per l’Europa non è mai partito in quella direzione, ma si è limitato a portarli a Washington.