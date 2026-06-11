Iran: Trump, “ok Teheran a intesa, ho annullato i raid di stanotte”

Keystone-SDA

Il presidente americano Donald Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo che mette fine al conflitto tra Stati Uniti e Israele e l'Iran. Pertanto gli USA rinunciano a compiere nuovi attacchi stanotte.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Considerato che le discussioni con la Repubblica islamica dell’Iran sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, io, in qualità di presidente degli Stati Uniti d’America, ho annullato gli attacchi e i bombardamenti contro l’Iran previsti per questa sera – scrive Trump su Truth -. Le discussioni e i punti finali sono stati approvati, sia a livello concettuale che nei dettagli, da tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrein, Kuwait, Giordania, Egitto e altri.”

Il blocco navale rimarrà pienamente in vigore fino alla finalizzazione di questo accordo – data e luogo della firma saranno annunciati a breve.