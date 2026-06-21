Iran: Trump, nuovi raid se Teheran non ferma subito Hezbollah

Keystone-SDA

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Mentre il suo vice JD Vance al Bürgenstock (NW) cita i grandi progressi nei negoziati, il presidente americano Donald Trump minaccia di colpire l'Iran se "non costringe immediatamente i suoi proxies in Libano (Hezbollah, ndr) a smettere di creare problemi".

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(Keystone-ATS) “Se non lo fanno, colpiremo l’Iran di nuovo molto duramente, proprio come abbiamo fatto la scorsa settimana, solo ancora più duramente!!!”, ha scritto Trump su Truth.

Da parte sua il presidente israeliano Isaac Herzog, in un’intervista a FOX News, ha sottolineato che “un accordo di pace tra Israele e Libano non può essere raggiunto se l’Iran ha così tanta influenza e cerca di intromettersi nel conflitto in Libano attraverso un’organizzazione terroristica riconosciuta come tale, il suo alleato Hezbollah”.

“Dev’essere chiaro che l’Iran non può essere coinvolto in Libano, perché altrimenti indebolisce la leadership libanese, che vuole fare la pace con noi, e noi vogliamo fare la pace con loro”, ha rimarcato Herzog nell’intervista, come riportato in una nota dall’ufficio del capo dello Stato.

“Lo dico al mondo intero: come si può pensare di raggiungere la pace tra Israele e Libano quando Hezbollah sta di fatto prendendo il controllo del Libano? Qualcuno deve fare il lavoro – ha affermato -. Purtroppo, tocca ai nostri soldati. Non vedo nessun altro che possa farlo, a meno che non si arrivi a una soluzione diplomatica che chiarisca che Hezbollah va disarmato e privato della sua capacità di ostacolare il processo di pace”.